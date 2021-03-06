عواد وهبة.. مواطن قابل السيسي في الشارع فتحققت أمنياته

قال الحاج عواد وهبه الذي استوقفه الرئيس السيسي صباح اليوم، أثناء شرائه من أحد الباعة في الشارع "كلمت الريس والله ده ملاك من السماء".





واضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث، أنه اشتكى إلى الرئيس أن عربته تم مصادرتها منذ ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الرئيس ارسل له موظفا من الرئاسة ووعده بتروسيكل ومعاش.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي يعرف بائع الموز من زمان وأمر بعلاجه علي نفقه الدولة.







