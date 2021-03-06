ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عواد وهبة.. مواطن قابل السيسي في الشارع فتحققت أمنياته

السبت 06/مارس/2021 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الحاج عواد وهبه الذي استوقفه الرئيس السيسي صباح اليوم، أثناء شرائه من أحد الباعة في الشارع "كلمت الريس والله ده ملاك من السماء".

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث، أنه اشتكى إلى الرئيس أن عربته تم مصادرتها منذ ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الرئيس ارسل له موظفا من الرئاسة ووعده بتروسيكل ومعاش.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يعرف بائع الموز من زمان وأمر بعلاجه علي نفقه الدولة.


وتابع :" والله أنا منمتش من امبارح بعد لقاء الرئيس السيسي .. الله أنا مشفتش رئيس جمهورية بالحلاوة دي ". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاموت ويدفنوني في الجبل.. فكرية عمرها 95 عاما وتبيع القصب في الشارع

انتهى عصر التجاوزات.. نقل بائعي سوق الهانوفيل استجابة لشكاوى الإسكندرانية

أنت أجمل حاجة شوفتها.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة

منتهى الود والاحترام.. عزة مصطفى تعلق على حوار الرئيس السيسي مع بائع فاكهة فى الشارع

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

عايز 4 كيلو موز .. بائع الفاكهة يكشف كواليس لقائه بالرئيس السيسي .. فيديو

ترشيحاتنا

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد بعد إصابته بـ كورونا

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

شاهد .. أهداف مباراة الزمالك أمام الترجي

بعد خسارة الزمالك أمام الترجي .. 3 انتصارات تضمن التأهل.. وهزيمة تعني الوداع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا