كنت أول واحد في البلد يقعد بجوار مراته في الفرح.. مصطفى بكري يتحدث عن ذكرياته

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، إنه ولد في أسرة بسيطة مكونة من 8 أشقاء في محافظة قنا، معقبا: أنا أكبر إخواتي.





واسترسل "بكري" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": كنت مشرفا على الإذاعة المدرسية وكان لدي إحساس منذ البداية أني سأصبح صحفيًا، معقبا: "كان حلمي الأساسي هو العيش في القاهرة".





وأضاف، وسيلة الترفيه لديهم قديما كانت مشاهدة فيلم في قصر الثقافة، أو التجمع لسماع خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الراديو، مسترسلًا: بخصص 5 ساعات يوميا للقراءة والكتابة.



