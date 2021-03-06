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توك شو

كنت أول واحد في البلد يقعد بجوار مراته في الفرح.. مصطفى بكري يتحدث عن ذكرياته

السبت 06/مارس/2021 - 11:44 م
مصطفى بكري، الكاتب
مصطفى بكري، الكاتب الصحفي
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إسراء صبري
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، إنه ولد في أسرة بسيطة مكونة من 8 أشقاء في محافظة قنا، معقبا: أنا أكبر إخواتي.

واسترسل "بكري" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": كنت مشرفا على الإذاعة المدرسية وكان لدي إحساس منذ البداية أني سأصبح صحفيًا، معقبا: "كان حلمي الأساسي هو العيش في القاهرة".

وأضاف، وسيلة الترفيه لديهم قديما كانت مشاهدة فيلم في قصر الثقافة، أو التجمع لسماع خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الراديو، مسترسلًا: بخصص 5 ساعات يوميا للقراءة والكتابة.

وأكمل: وقت زواجي كان لدي شرط أساسي، وهو أن أقيم حفل زواجي في قنا وفي الشارع، معقبا: كنت أول واحد في البلد يجلس بجوار زوجته في الفرح، مشددا على أن المعازيم لم تكن تتقبل فكرة تواجد العروسة بجانبي.
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