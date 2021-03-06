محافظ الفيوم يكشف أهمية السياحة خلال هذا التوقيت.. فيديو

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن شمس الفيوم في هذا التوقيت من العام لا تعوض، مؤكدًا أن الأجواء في المحافظة الآن ساحرة، وهذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بجوها.
وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي المصرية": محافظة الفيوم دسمة الموارد سياحيا وبيئيا وتتميز بأنها قريبة من القاهرة وهذا يجعل من السهل الوصول اليها، مؤكدا هناك الكثير من الأجانب يقومون بزيارة الفيوم باستمرار لانهم يعلمون قيمتها الأثرية .
وأوضح الأنصاري ، لدينا مناطق أثرية غير متواجدة في العالم ومن هذه الأماكن البحيرة الساحرة ووادي الحيتان لافتًا إلى أن هناك الكثير من المصريين لا يعلمون أهمية هذه المحافظة .