ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الفيوم يكشف أهمية السياحة خلال هذا التوقيت.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 11:58 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن شمس الفيوم في هذا التوقيت من العام لا تعوض، مؤكدًا أن الأجواء في المحافظة الآن ساحرة، وهذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بجوها.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي المصرية": محافظة الفيوم دسمة الموارد سياحيا وبيئيا وتتميز بأنها قريبة من القاهرة وهذا يجعل من السهل الوصول اليها، مؤكدا هناك الكثير من الأجانب يقومون بزيارة الفيوم باستمرار لانهم يعلمون قيمتها الأثرية .

وأوضح الأنصاري ، لدينا مناطق أثرية غير متواجدة في العالم ومن هذه الأماكن البحيرة الساحرة ووادي الحيتان لافتًا إلى أن هناك الكثير من المصريين لا يعلمون أهمية هذه المحافظة .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة