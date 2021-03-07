مصطفى بكري: كنت أتسابق مع أخي في الإضراب عن الطعام داخل السجن

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، إن والدته كانت تسامحه باستمرار، وكانت دموعها قريبة للغاية وهي أحن عليه من والده.



وأضاف "بكري" خلال لقاء ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": تربطني أنا وشقيقي علاقة قوية، وعندما عرضت على شقيقي أن يخوض الانتخابات في دائرة حلوان، بعد أن نزلت في قائمة الصعيد، رفض وقال أنا مع أخويا في مكان واحد".



وأضاف: لا أتصور أنه حدث أي خلاف بيننا في مرة.. كنت أنا ومحمود موجودين في زنزانه واحده، ومباحث أمن الدولة القوا القبض على والدي للتأثير علي.



وروى أنه رفض أن يذهب إلى سجن آخر وذهب مع شقيقه إلى طرة، قائلا: في أول يوم لينا في السجن ضربونا وأتشوهنا.



ولفت إلى أنه عندما قرر أن يضرب عن الطعام في السجن، كان يتسابق مع أخيه أيهما يضرب اليوم عن الطعام، معقبا: اضربنا عن الطعام لمدة 13 يوما متواصلين.