حسين هريدي: زيارة الرئيس للسودان تأتي في توقيت مهم

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تأتي في توقيت هام فيما يخص سد النهضة، مؤكدا أنهم على مشارف عودة المفاوضات مع إثيوبيا، والرئيس وضح موقف مصر فيما يخص سد النهضة.



وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": الرئيس أكد عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا، وأن مصر تتفق مع السودان فيما يخص المفاوضات القادمة تحت إشراف ما يعرف بـ الرباعية الدولة.



وأكد أن زيارة الرئيس تحمل دلالات شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، وهي أن السودان تحظى بدعم ومساندة من مصر، بالإضافة إلى أن مساندة القاهرة لـ الخرطوم فيما يخص الإرهاب.



وأوضح أن زيارة الرئيس تمثل تكليل لكل المفاوضات المصرية السودانية، منوها بأن الرئيس السيسي عندما تحدث عن سد النهضة حرص على الإشارة إلى إعلان المبادئ.

