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رياضة

إبراهيم سعيد: حسين الشحات بيهرب من الكرة.. وموسيماني ضيع الفوز

الأحد 07/مارس/2021 - 06:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في أداء الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا .

وهاجم ابراهيم سعيد في تصريحات لـ قناة " TEN " اداء حسين الشحات، قائلا ان اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه أمر مثير للدهشة خاصة وأنه في أسوأ حالاته الفنية حاليا وبعيد عن مستواه ويهرب من الكرة.

وأضاف أن مشاركة والتر بواليا منذ انضمامه اضر به كثيرا، وكان يجب الدفع به بشكل تدريجي حيث ان كثرة ضياعه للفرص سببها الرئيسي هو مشاركته بكثرة منذ انضمامه للفريق. 

وتابع أن طاهر محمد طاهر كان الافضل الدفع به في هذه المباراة، لأن لديه إصرار دائم للفوز.

وكان ابراهيم سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " اسوأ مباراه للاهلي منذ قدوم موسيماني 
وضيع فوز سهل امام فريق ضعيف فنيا"
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