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رياضة

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

الأحد 07/مارس/2021 - 07:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق والمستشار الفني لفريق بيراميدز عن سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه " اوضة اللبس " ان مشكلة الزمالك الحقيقية "خارج الملعب"، قائلا: "فيه حاجة مش مظبوطة داخل الفريق".

وأضاف أن الزمالك مازال يمتلك فرصة التأهل من دور المجموعات، وقادر على الفوز بجميع المباريات المقبلة، ولكن بشرط أن يؤمن اللاعبون بأنفسهم وقدرتهم على التأهل كما فعلوا من قبل في الكونفدرالية.

وتابع: بعض لاعبي الزمالك بيعملوا مواقف "مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. مينفعش نهد المعبد، أرجو من إدارة الزمالك ألا تفكر في رحيل باتشيكو في التوقيت الحالي، أي مدرب هييجي حاليا هيشيل إيده من المسئولية وده يعني نهاية الموسم للزمالك".

وأضاف ان سذاجة بعض اللاعبين خلال مباراة اليوم أدت لتلك النتيجة، والزمالك يحتاج لأولاده في التوقيت الحالي.
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