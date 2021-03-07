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رياضة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

الأحد 07/مارس/2021 - 10:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو الحلوانى

حسم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجدل المثار حول إمكانية خوض مجلس الزمالك "المجمد" بقيادة مرتضى منصور انتخابات نادى الزمالك المقبلة المقرر إقامتها فى النصف الثانى من العام الجارى.

وقال أشرف صبحي إنه من حق مجلس الزمالك المجمد خوض انتخابات الزمالك المقبلة حال رؤية القضاء ذلك وتبرءته من التهم الموجه له والتى على أثرها تم إيقاف المجلس بناء عليها وفى حال عدم إدانته فمن حق المجلس خوض الانتخابات بشكل طبيعى.

وأضاف: "وزارة الرياضة ليست ضد أحد ولكن وزارة الرياضة جاءت لتطبق القانون على الجميع ورفع شأن الرياضة المصرية فى شتى المجالات".

وعلى الجانب الآخر، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.


وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا  أن الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم.


وأوضح أشرف صبحي: "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.

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