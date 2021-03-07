هل كان شبحا.. فتيات يصرخن بعد رؤية شخص خلف والدتهن.. شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشرا عبر موقع يوتيوب لفتيات يصرخن بشدة ويبدو أن هناك شيئا ما أثار ذعرهن أثناء تناولهن الطعام.











وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة اعتادت التقاط مقاطع فيديو لبناتها أثناء اليوم كنوع من أنواع صنع الذكريات ولإلقاء النكات أثناء الفيديو، ومنها كانت بعض المقاطع التي تصنع فيها الأم مقالب في أبنائها.











فوجئت السيدة حينما كانت تصور المقطع الأخير بأن ابنتها الصغيرة تركت الطعام الذي كانت تمسكه بيدها، وقامت بالبكاء بشكل مرعب وكأنها ترى فيلم رعب خلف والدتها، ولكن ظلت صديقتها تضحك عليها وتسألها عن السبب.











التفتت الفتاة الآخرى نحو المطبخ ورأت نفس الشيء الذي رأته الفتاة الأصغر، وأجهشت بالبكاء والصراخ بعد أن رأت شيئا ما لم تتمكن أي منهن من وصفه من شدة الرعب.











جدير بالذكر أن والدة الفتيات لم تفهم إلا أنها سألتهن عقب تهدئتهن من حالة الرعب التي وصلن لها، فقلن إنهن شعرن بشخص ما يسير خلفهن أثناء تصوير الفيديو، وبعدها شاهدن إنسانا كاملا شكله مفزع يقف خلفها.









اللافت في الأمر أن الأم ذكرت أنهن كن في المنزل في ذلك اليوم وحدهن دون وجود أي شخص آخر.