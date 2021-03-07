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اقتصاد

البورصة تربح 8.5 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.5 مليار جنيه إلى مستوى 695.3 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 11531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14004 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4424 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 3227 نقطة.
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