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رياضة

بدء التصويت لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 11:35 ص
خوان لابورتا
خوان لابورتا
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محمد السعيد
انطلقت منذ قليل عملية التصويت لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد، خلفا لـ جوسيب ماريا بارتوميو الذي رحل في شهر أكتوبر الماضي، بسبب ثورة جماهير البلوجرانا ضده.


وتوافد بعض أعضاء نادي برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، للإدلاء بأصواتهم، رغم سقوط الأمطار.


كما أدلى المرشح خوان لابورتا بصوته، والذي ينافس كلا من توني فيريشيا وفيكتور فونت على رئاسة النادي الكتالوني.


ومن المقرر أن يتم  الإعلان عن اسم رئيس برشلونة الجديد، مساء اليوم، الأحد الساعة 23:30 بتوقيت إسبانيا، أي 12:30 بتوقيت القاهرة.


واستلم برشلونة 20.663 صوتًا عبر البريد أمس الأول، الجمعة، مع العلم أن عملية الاقتراع سيتم غلقها اليوم الأحد في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

بدء التصويت لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد.. صور
بدء التصويت لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد.. صور
بدء التصويت لاختيار رئيس نادي برشلونة الجديد.. صور
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