قبل يوم من فتح المدارس.. بريطانيا تطمئن المواطنين بشأن سلالات كورونا المتحورة

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أن السلالات المتحورة لن تؤثر على تخفيف الإغلاق على مدى 3 - 5 أسابيع، وذلك قبل يوم من إعادة فتح المدارس في إنجلترا اعتبارا من يوم الاثنين ، وهي خطوة قال وزير التعليم جافين ويليامسون إنها تمثل "بداية طريق العودة إلى الحياة الطبيعية".









وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19.









وأعلن جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولا، يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.









وتأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين في المرحلة النهائية التي لن تحدث قبل 21 يونيو المقبل.









وقالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19، كما تأمل في أن يتم احتواء الجائحة من خلال برنامج لقاح تم خلاله بالفعل تطعيم نحو 22 مليون شخص بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة للكشف عن كورونا.









وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الجمعة، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تراجعت بنسبة 41٪ خلال أسبوع ، بينما شهدت حالات الدخول إلى المستشفيات أسرع انخفاض لها على الإطلاق.







