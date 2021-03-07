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تعليم

فودة : جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم العالي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء
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ايمن محمد
قال  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم الجامعي وما قبل التعليم الجامعي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات، والمدارس بكافة مجالاتها في سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل، بعد معاناة المواطنين لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعي وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعي لأبنائهم خارج المحافظة.

وقال المحافظ، خلال قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بوضع  حجر اساس  فرع لجامعة  السويس بالمحافظة بمدينة ابورديس ، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إن قرار إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس، في صالح أبناء المحافظة في المقام الأول .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اختيار موقع الجامعة بناءً على رغبة  محافظ جنوب سيناء، بعد أن خصص لها مساحة 50 فدان، لتكون نواة لإقامة جامعات حكومية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الجامعة يتضمن 4 كليات وهم "التربية و الآداب و العلوم و التجارة"، وسيجري انشاء وتجهيز فرع الجامعة على أعلى مستوى. 

وقدم وزير التعليم العالي ، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لاهتمامه بإحداث طفرة في مجال التعليم العالي بالمحافظة، وسعيه الدؤوب لحل مشاكل مواطني المحافظة. 

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم الجامعي وما قبل التعليم الجامعي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات، والمدارس بكافة مجالاتها في سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل، بعد معاناة المواطنين لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعي وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعي لأبنائهم خارج المحافظة.

وقال المحافظ، إن قرار إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس، في صالح أبناء المحافظة في المقام الأول، لما ستوفره هذه الجامعة من وقت وجهد على الطلاب ونفقات مالية لأولياء الأمور، إضافة إلى العديد من فرص العمل.

وأوضح المحافظ أن إنشاء جامعة حكومية، وجامعة أهلية دولية مثل جامعة الملك سلمان على أرض جنوب سيناء، بداية تنمية حقيقية بها، وفرصة حقيقية لجذب شباب مصر من المحافظات الأخرى، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتوفر بالمحافظة، ودفع عجلة التنمية بها من خلال استغلال الامكانيات المتاحة بها إضافة إلى تعميرها، لكون العنصر البشرى هو حصن الأمان بالمناطق الحدودية.
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فودة : جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم العالي
فودة : جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم العالي
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