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محافظات

هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة

السبت 06/مارس/2021 - 04:09 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن افتتاح حديقة الزهراء اكبر حديقة في طور سيناء  في احتفالات المحافظة بعيدها القومي  ١٩ مارس الجاري مشيرا إلي أن الحديقة الخضراء  البالغ طولها  كيلو متر  وعرض ٣٠٠ متر  سوف تكون متنفس جديد  لسكان الطور الجديدة التي بها أكثر من ٥ آلاف وحدة سكنية .

 جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المشروعات الإنشائية التي سوف تفتتح في العيد القومي للمحافظة الشهر الجاري.

وبدأ المحافظ جولته لمشروع امتداد متنزه ٣٠٦ الذي يطلق عليه " مقصد العائلة برفقته  المهندس ايناس سمير نائب المحافظ  واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء .

 ثم انتقل لمتابعة أعمال تطوير مسجد السلام  الذي من المقرر أن تنقل منه صلاة الجمعة علي الهواء 

كما انتقل المحافظ لمتابعة  الزهراء اكبر مسطح  أخصر في طور سيناء  والتي تعتبر متنفس لسكان الطور الجديدة 

كما زار المحافظ مزار حمام موسي  والذي سوف يشهد تنظيم حفل بالتراث السيناوي خلال العيد القومي للمحافظة .

 وفي سياق متصل كان تابع  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولة تفقدية ميدانية أمس  استعدادات مدينة طابا لاحتفالات  المحافظة بعيدها القومي 

 رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد أحمد فتحي مدير إدارة المرور بجنوب سيناء ومديري الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية المشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي "ذكرى استرد طابا
وكان في استقباله  اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، وعلى الشحات رئيس مدينة طابا.

تفقد المحافظ خلال الجولة منطقة ساحة العلم ومسجد السلام بطابا وادي  به محافظ جنوب   سيناء ومرافقيه صلاة الجمعة بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

واستكمل المحافظ ومرافقيه جولته التفقدية بـالمارينا ومنطقة إقامة الاحتفالية من أمام قلعة  صلاح الدين بطابا حيث سيقام حفل فني تحييه فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة وشعراء البادية والموهوبين من أبناء المحافظة في الغناء والشعر 

  جديرًا بالذكر ان الاحتفال بالعيد القومي  يشمل مراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا وافتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف .

بالاضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة تجوب مناطق طابا والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

 إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.
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هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة
هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة
هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة
هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة
هدية لمواطني جنوب سيناء.. افتتاح أكبر حديقة بالطور في أعياد المحافظة
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