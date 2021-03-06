سياح أوروبا يرفعون اسم شرم الشيخ أعلى جبال الألب: مشتاقون لزيارة مدينة السلام

يعتبر سياح أوروبا وخاصة الإيطاليين، شرم الشيخ المدينة السياحية الأكثر دفئا وأمانا واستمتاعا لهم، خاصة في فصل الشتاء، لما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من دفء وطبيعة خلابة وأنشطة سياحية متنوعة، علاوة على أنها مدينة خالية من فيروس كورونا المستجد رغم معاناة أوروبا من جائحة كورونا، والذي أدى لتوقف معظم الأنشطة السياحية.









وقال أحمد بدوي، الخبير السياحي المصري الإيطالي، إن جميع أوروبا تريد العودة للسياحة بشرم الشيخ، حيث إنها المدينة الدافئة والآمنة من فيروس كورونا لما تمتع به من طقس دافئ وصحي، مشيرا إلى أن السياح يريدون العودة بأسرع وقت لشرم الشيخ، خاصة أن مدينة السلام يحبها كل سياح أوروبا والأقرب إليهم.









ورفع سياح أوروبا اسم مدينة شرم الشيخ وصور للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعلى قمة جبال الألب تعبيرا عن حبهم لشرم الشيخ وتشوقهم للعودة إليها.











وقالت كريستنا ماث، سائحة إيطالية: "نريد العودة للسياحة لشرم الشيخ، حيث الدفء والشمس الساطعة والطقس الرائع في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من الصقيع والبرد القارس".









وأوضحت سندرا فانكر، سائحة إيطالية: "نريد من مصر مساعدتنا للعودة لمدينة شرم الشيخ للسياحة فهي حلم لكل سائح يريد الاستماع والانطلاق وممارسة أنشطة سياحية متنوعة".









من جانبه، أكد هشام محيي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، أنه لا بد أن نغير سياسة التسويق للسياحة في جنوب سيناء وتصبح لا مركزية وتستهدف عشاق السياحية البيئة وهواة والمحترفين لتسلق جبال سانت كاترين والتسويق لهم.







