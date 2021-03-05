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محافظات

ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:15 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولة تفقدية ميدانية اليوم الجمعة، استعدادات مدينة طابا احتفالات المحافظة بعيدها القومي 

 رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد أحمد فتحي مدير إدارة المرور بجنوب سيناء ومديري الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية المشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي "ذكرى استرداد طابا.

وكان في استقباله  اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، وعلى الشحات رئيس مدينة طابا.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة ساحة العلم ومسجد السلام بطابا وادي  به محافظ جنوب   سيناء ومرافقيه صلاة الجمعة بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

واستكمل المحافظ ومرافقيه جولته التفقدية بـالمارينا ومنطقة إقامة الاحتفالية من أمام قلعة  صلاح الدين بطابا حيث سيقام حفل فني تحييه فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة وشعراء البادية والموهوبين من أبناء المحافظة في الغناء والشعر 

  جديرًا بالذكر ان الاحتفال بالعيد القومي  يشمل مراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا وافتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف .

بالاضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة تجوب مناطق طابا والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

 إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.
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ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي
ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي
ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي
ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي
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