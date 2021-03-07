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محافظات

مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات

الأحد 07/مارس/2021 - 04:04 م
مركز التطوير المهني
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة
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همت الحسينى
بدأت اليوم الأحد فعاليات الطاولة المستديرة "مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة فى مختلف الوظائف فى سوق العمل المحلى بالدقهلية" التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع  مراكز التطوير المهني بالجامعة الامريكية وذلك بقاعة  الدكتور رشاد البدراوى بكلية الهندسة.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد صبري سرايا مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية، تغريد السيد عبد الرحمن نائب المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو بمجلس الشيوخ بالدقهلية، الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، محمد الغامرى نقيب المحامين بالدقهلية، الدكتور أحمد عبية نقيب العلميين بالدقهلية، ثروت فتح الباب أمين صندوق الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ بالدقهلية ، اللواء جمال عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية والاستثمار بالإضافة إلى عدد من ممثلي النقابات المهنية والبنوك و الشركات العاملة فى القطاعات الهندسية والطبية والزراعية والتجارية.

و أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بحضور ممثلي مختلف المؤسسات والنقابات المهنية بمحافظة الدقهلية لهذه الطاولة المستديرة التى تستهدف سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل مشيرا الى أن فكرة إنشاء مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدأت منذ أكثر من ٣ سنوات حيث تم إنشاء المركز الجامعي الرئيسي للتطوير المهني ثم تم إنشاء مركز التطوير المهني بكليتي التجارة والهندسة لخدمة القطاعين الهندسي والتجاري.

وأكد أن جامعة المنصورة من ضمن ١٠ جامعات مصرية عقدت شراكة مع هيئة المعونة الأمريكية ممثلة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة للارتقاء بمهارات خريجي الجامعات بهدف إعدادهم الجيد لسوق العمل، مضيفا  أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت تزايد الحاجة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما اتضح من خلال اعتماد الجامعات المصرية على التعليم الهجين كما تزايدت الحاجة الى تكنولوجيا المعلومات لمختلف التخصصات فى ظل تسارع التطور التكنولوجى الحديث.

وأشار إلى أن هناك العديد من البرامج الجديدة بجامعة المنصورة الأهلية التي تتضمن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة بين الكليات المختلفة.

وأثنى الدكتور محمد عبد العظيم على دور إدارة جامعة المنصورة المثمر فى إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة للارتقاء بمهارات طلاب الكلية فى عدة مجالات مثل soft skills , It skills , communication skills بهدف تسهيل فرص حصول الخريجين على وظائف مناسبة فى سوق العمل وتقليل الوقت اللازم لتدريبهم بعد التخرج للعمل بهذه الوظائف.

وأضاف أن المشروعات القومية الحديثة مثل تطوير القرى والقضاء على العشوائيات وتطوير المدن وبناء الجامعات الأهلية شارك بها  خريجو كلية الهندسة الأكفاء وهو ما يتطلب ضرورة تطوير خريجى الكلية لمهاراتهم لمواكبة تطورات سوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية الحديثة.

وأشادت تغريد عبد الرحمن بدعم جامعة المنصورة لمراكز التطوير المهنى بالجامعة والبالغ عددها ٣ مراكز، مضيفة أن عدد مراكز التطوير المهني بكل جامعة يتوقف على عدد طلابها بهدف مساعدة الطلاب فى تحديد المهن التى يريدون العمل بها وتأهليهم للعمل بها من خلال ثقل مهاراتهم لتتماشى مع المهارات المطلوبة فى سوق العمل بالإضافة إلى تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية.

وأشار الدكتور محمد صبري سرايا إلى أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات خلال هذه الطاولة المستديرة مثل تأثير مهارات تكنولوجيا المعلومات على مختلف الوظائف المتاحة، اتجاهات التوظيف للعمل عن بعد ، الممارسات المتبعة عند التوظيف فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا.
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات
مركز التطوير المهني بهندسة المنصورة يناقش مهارات تكنولوجيا المعلومات
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