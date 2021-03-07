قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري





وجاء على رأس قائمة المنتخب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الغنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط الآرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.





بينما استقر البدري على استبعاد أحمد المحمدي ظهير ايسر أستون فيلا، واستمرار استبعاد عمرو وردة المحترف بالدوري اليوناني.





وباتت الاختيارات المحلية غير نهائية بالنسبة للمدرب حسام البدري لكن عدد من اللاعبين بات قريبا من الاستدعاء بعد ظهورهم بمستوى مميز خلال منافسات الدوري المصري.





أحمد ياسر ريان - سيراميكا





الفرصة مواتية لنجم هجوم سيراميكا كليوباترا للانضمام للمنتخب المصري الأول بعد إعارته من الأهلي لصفوف سيراميكا كليوباترا وتسجيل 6 أهداف مع الفريق ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.





أحمد ياسر ريان تمكن من إعادة نادي سيراميكا للمراكز المتقدمة في الدوري بعد انتقاله للفريق وتمكن من انهاء مباريات في الاوقات الحاسمة وجلب الـ 3 نقاط للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.





ويعتبر أحمد ياسر ريان المنافس الوحيد لـ مصطفى محمد في هجوم المنتخب الأول والمنتخب الأولمبين بعد تعثر مروان محسن وسوء مستوى باقي المهاجمين.





حسام حسن - سموحة





يتساوى حسام حسن لاعب سيراميكا كليوباترا في عدد الأهداف مع ياسر ريان في المركز الثاني لترتيب الهدافين، ويعتبر حد الأسماء المعدودة ذات الخطورة الهجومية في الدوري المصري.





يلعب حسام حسن لـ سموحة خلال الموسم الحالي ومن المقرر أن ينتقل غلى بيراميدز الموسم القادم في صفقة استثنائية تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه حسبما صرح فرج عامر رئيس النادي.





محمد بسام - طلائع الجيش





حارس نادي طلائع الجيش محمد بسام يقدم مستويات مميزة مع طلائع الجيش تمنحه الأحقية في التواجد ضمن صفوف المنتخب المصري في معسكر 20 مارس.





بسام وصل مع الطلائع الى نهائي كأس مصر وكسب احتررام الجميع بمستوياته الفائقة، قبل أن يخسر امام الأهلي بضربات الجزاء التي تألق فيها العملاق الشناوي.





أحمد سمير - طلائع الجيش





لاعب الزمالك ونجم المنتخب الأولمبي السابق، وأحد اهم الأسماء البارزة محليا مع طلائع الجيش، ويتميز سمير بإجادة اللعب في مركزي الجناح وصناعة اللعب، وكذلك في التسديدات الثابتة التي لا يخطئها باتجاه المرمى.





يحضر أحمد سمير في المناسبات الكبرى ويسجل في مرمى الزمالك والأهلي من أنصاف الفرص وهو ما منحه شهرة واسعة لدى جمهور القطبين.





عُمر كمال - المصري





الارقام تقف إلى جانب عمر كمال وتدعمه لخوض غمار المنافسة على حجز مقعد في صفوف المنتخب في قائمة معسكر مارس الجاري.





يتصدر عمر كمال ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف، وضعت المصري في المركز السادس بينما ينافس على الحصول على مركز متقدم لـ اللعب في الكونفدرالية.





محمد عبد المنصف - وادي دجلة





لا زال حارس وادي دجلة محمد عبد المنصف البالغ من العمر 44 عاما يمني النفس بغنهاء مشواره الكروي ببطولة او انجاز قاري مع منتخب مصر الأول.





الحارس الاكبر سنا في الدوري هذا الموسم قدم أوراق اعتماده بالتالق في مباراة الزمالك العصيبة وكذلك مباراة الجونة في الدوري المحلي ليضع البدري امام خيار صعب إذا أراد ابعاده عن القائمة.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على استدعاء عدد ن المحترفين في الدوريات الأوروبية لقائمة منتخب مصر، خلال معسكر مارس الجارى استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.