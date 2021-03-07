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رياضة

ميلان يتقدم على فيرونا بهدف في الشوط الأول بـ الدوري الإيطالي

الأحد 07/مارس/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تقدم فريق ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدف في الشوط الاول، من المباراة التي تجمعهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الـ 26،من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان عن طريق رادي كرونيتش، في الدقيقة 27  من عمر المباراة.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

دوناروما -  دالوت- رومانيولي- توموري - كالابريا - كيسي - ميتي-  ساليماركس - كرونيتش - كاستيخو- لياو.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إنتر ميلان على الصدارة.

على الجانب الآخر، يأمل هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري في لقاء اليوم، لتأمين تواجده بالمركز الثامن.

كانت مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل ميلان مع هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 59 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز الثامن بـ 38 نقطة.
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