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رياضة

استعدادا للقاء أسوان.. سموحة يخوض تدريبات شاقة وسامي يتطلع للمربع الذهبي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:25 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي  سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني للفريق استعدادًا لمباراة أسوان المرتقبة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويطمح لاعبو سموحة في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أسوان من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على مركز متقدم هذا الموسم.

ويعمل الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامى مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدها الفريق الفترة الماضية وهو ما كبد سموحة ضياع عدة نقاط رغم عدم الخسارة فى الدورى سوى مباراة واحدة فقط أمام الزمالك.

ووضع سامى برنامج تأهيلى خاص للثنائى عرفة السيد ومحمد رزق من أجل رفع معدل اللياقة البدنية تمهيدا للدفع بهما بشكل أساسى خلال المباريات القادمة فى الدورى خاصة بعد ظهورهم بمستوى مرض خلال مواجهة الجونة الأخيرة فى الدورى العام.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الانشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة أسوان، بهدف حصد النقاط الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى فى ترتيب جدول المسابقة.
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