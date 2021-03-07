ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على عربة كارو.. محمد زيدان وزوجته يشعلان انستجرام

الأحد 07/مارس/2021 - 06:12 م
محمد زيدان
محمد زيدان
Advertisements
محمد بدران
في مشهد لافت حرص محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق علي مشاركة متابعيه صورة له بصحبة زوجته وابنتهما أعلى عربة كارو وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"


يذكر أن النجم محمد زيدان ولد فى 11 ديسمبر عام 1981م بمحافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشئ في الثامنة من عمره.


وانضم إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية  وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفًا فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.


ولفت النجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى فى الدنمارك الأنظار إليه وبدأت المفاوضات مع نادى “بريمين” الألمانى لينضم إلى صفوفهم لمده أربع مواسم، ولكنه سرعان ما انتقل إلى نادى “ماينز” الألمانى على سبيل الإعارة الذى يعد بمثابة ميلاد جديد لزيدان حيث اختير من جانب صحيفة “بيلد” الألمانية كثالث أفضل لاعب فى الدورى الألمانى موسم 2006/ 2007 لإحرازه 13 هدفًا فى 15 مباراة.


وعاد محمد زيدان مرة أخرى عقب انتهاء الإعارة إلى نادى “بريمين” الذى لم يقدر مهاراته وأجلسه طويلًا على دكه البدلاء، ليوقع بعد ذلك على عقد جديد مع الفريق الأزرق “هامبورج” الألمانى الذى كرر نفس الشيء بإجلاسه على دكه البدلاء، ليترك زيدان هامبورج وينتقل لنادى “بروسيا دورتموند” الألمانى فى صفقة تبادلية مع المهاجم الكرواتى “ملدان بيترديتش”.


وانتقل زيدان إلى بنى ياس الإماراتى ولكن تجربته لم تكلل بالنجاح بسبب مشاكله مع إدارة النادى، قبل أن ينضم لصفوف الإنتاج الحربى ولكن تجربته لم تكن ناجحة لينهى بسببها مسيرته فى الملاعب ويعلن اعتزاله الكرة.

على عربة كارو.. محمد زيدان وزوجته يشعلان انستجرام
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بصور رومانسية.. محمد زيدان وزوجته يحتفلان بالسنة الجديدة

برفقة ابنه.. شاهد محمد زيدان يرسل قبلة لزوجته

شاهد.. محمد زيدان يتغزل في زوجته بكلمات رقيقة

يوم خاص بالنسبالي.. محمد زيدان يستعيد ذكريات كأس الأمم الأفريقية 2008

برسالة وصور رومانسية.. زوجة محمد زيدان تحتفل بعيد الحب

ملكتي ولدت اليوم.. محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كلوب.. انخفاض سعر محمد صلاح في الفانتازي

2.4 مليار جنيه.. براءة رجل الأعمال ياسين عجلان وآخرين من الاستيلاء على المال العام

لؤي دعبس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك.. فيديو

30 دقيقة .. محمد صلاح يهدر فرصة التقدم لـ ليفربول أمام فولهام

فريدة الشوباشي تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس كورونا

حقيقة بيع المياه للمزارعين.. تفاصيل رسوم تراخيص آلات رفع مياه الري في القانون الجديد ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها