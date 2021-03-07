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فن

روبي تستعد لطرح فيديو كليب أنا لو زعلانة.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 09:14 م
روبي
روبي
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آيه عاطف - أحمد إبراهيم
تستعد الفنانة روبي، لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "انا لو زعلانة"، من إخراج مصطفى عامر، وطرحت روبي البوستر الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لطرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية.

على جانب أخر تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول عدد من الصور والفيديوهات من حفلها الأخير، الذي أحيته بالقرب من الأهرامات.

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.

وتشارك روبى، في بطولة مسلسل "شقه ٦" بجانب كل من أحمد حاتم، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلي ومن تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب ومن إخراج محمود كامل.
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