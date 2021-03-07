برلمانية: المرأة استحوذت على فرص كثيرة من الوظائف التي تقدمها الدولة.. فيديو

قالت النائية سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن كافة المبادرات الرئاسية كانت نقطة تحول في حياة المصريات.





وأضاف "سعيد"، خلال لقائها ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمرأة سواء تمكينها اقتصاديا أو سياسيا، إضافة إلى ملف الصحة الذي أصبح من الملفات المهمة التي تبناها الرئيس السيسي بشكل مباشر.





وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سرطان الثدي من المشكلات التي تباغت البيوت المصرية، وتأثر بالسلب على الأسر المصرية، الكشف المبكر مهم لإنقاذ الأسر المصرية في المراحل المتقدمة، وأصبح من السهل الكشف عن المشكلة والتصدي لها.





وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بصحة المرأة سوف تحسن من وضع الأسر المصرية، لأن المرأة تعتبر ركن أساسي من حياة واستقرار الأسرة المصرية، لافته إلى أن الاهتمام بصحة الأم هو اهتمام بالبيت ككل.





وأكدت أن الاهتمام بصحة المرأة يعبر عن جدية القيادة السياسية للاهتمام بالمرأة في كافة المجالات، لافته إلى أن 14% من الموازنة العامة للعام الجديد موجهة لقطاع المرأة، موضحه أن المرأة استحوذت على فرص كبيرة من الوظائف التي تقدمها الدولة، وتم اتاحة عملية العمل عن بعد للمرأة في ظل حائجة كورونا.