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مطالبة بالعدالة بين الجنسين.. أبو القمصان: الراجل لو جاب طفل من الشارع القانون هيسجله.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:06 ص
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
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داليا أحمد

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن المادة 82 من مسودة قانون الأحوال الشخصية بها أن الرجل يثبت النسب بإقرار أبوته لمجهول النسب،  متابعة: "الرجل لو جاب طفل من الشارع القانون هيسجله"، مطالبة بالعدالة بوجود قاعدة ثابتة في حالتي الرجل والمرأة.


وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن القانون يتعامل مع النساء باحتقار شديد، موضحًا أن القانون لا يُسال الرجل على وثيقة الزواج فيسجله الأبن فورًا، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعرف الأمهات ولم ينصفها، مشيرة إلى أنه تم تقدير المرأة في الأغاني فقط، العلاقة بين المرأة وأطفالها وزوجها قانونيًا بدأ في الأربعينات من القرن الماضي جاء في المراسيم الملكية.


وتابعت أبو القمصان قائلة : "هناك تنظيمان في العلاقة بين الأم وأبناءها كالولاية على النفس وعلى المال، ولاية على النفس تكون مسئولة على حياة الطفل، ويتم محاكمة الأم حال تعرض الطفل لحادث"، موضحة أن حادث وفاة الطفل الذي تم تركه على السرير تم الحكم في القضية على الأم بسنتين مقابل سنه للزوج.

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