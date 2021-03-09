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رياضة

خاص.. مصدر بالتعاون: الشرط الجزائي في عقد كارتيرون لن يسمح برحيله للزمالك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد مصدر بنادي التعاون السعودي، أنهم لا يعلمون أي شيء عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك مع مدرب الفريق باتريس كارتيرون.


وأشار المصدر في تصريحات لـ صدى البلد الى أنهم لا يعلمون أي شيء، مشددًا على أن كارتيرون يقدم نتائج جيدة ولا توجد نية للاستغناء عنه.


وأكد المصدر أنه يوجد شرط جزائي في عقد كارتيرون بقيمة راتبه السنوي، وهو ما يصعب مسألة رحيله، رافضًا ذكر القيمة المالية، لكنه أكد صعوبة دفع الزمالك أو المدرب قيمة ذلك الشرط.


وكان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أكد أن باتريس كارتيرون سيعود لتولي مهمة تدريب الزمالك بدلًا من باتشيكو.
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