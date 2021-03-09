سيد طه فايز يكتب: مستشفى الجلاء وإنجازات برعاية الرئيس









مستشفى الجلاء التي تم إنشاؤها عام 1938لا تقتصرعلى مبانيها التي يعشقها كل من عمل بها، لكن المستشفي بالداخل و خصوصا الاجهزة في تحديث دائم لمواكبة التطورالعلمي في التشخيص والعلاج، و هناك اضافات دائمه للمستشفي حيث يتم الان العمل علي استقبال أجهزة أشعة مقطعيه و رنين مغناطيسي و سيتم دخولهم الخدمة في أقرب وقت ان شاء الله ده بالاضافه لجهاز تجميد البويضات اللي تعمل الهيئه علي توفيرها في القريب العاجل ضمن أعمال التطوير القائمه بوحده أطفال الأنابيب.

تطوير مستشفى الجلاء جاء نتاج عمل جماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في خلال فترة وجيزة قامت الهيئة العامه للمستشفيات برئاسة ا.د.محمد فوزي رئيس الهيئة الذي يعمل منذ تولية رئاستها العمل علي وضع خطه محكمه لسرعة تطوير المستشفيات التابعه لها لاعادة كسب ثقه المواطن وتقديم خدمه طبيه وفندقيه ممتازه وعليه لاقت استحسانا وترحيبا شديدا من المرضى والعاملين بالمستشفى خاصه وبمستشفيات الهيئه كما انا تصعيد الشباب التي سعي لها رئيس الهيئه قدمت نماذج شبابيه ناجحه ومنها علي سبيل المثال

الدكتورشريف محمد صفوت نائب مدير مستشفي الجلاء التعليمي للولادة

حيث فور ان وطأت قدماه مستشفى الجلاء التعليمي وهو يواصل جاهدًا الارتقاء بالمستشفى العريق، متواجدا وسط العاملين يتابع كل صغيرة وكبيرة بنفسه دائمًا يفتح باب مكتبه، لكل المرضى وذويهم، رافضًا قبول أية وساطات في إرساء دعائم الحق والقانون، وإعلاء مبدء المساواه

وفي فتره قصيرة تلاحظ لدي المواطن وجود انجازات عديده علي ارض الواقع بالمستشفي، وطبعا ده عمل جماعي ساهم فيه كل فرد بالمستشفي وعلي سبيل المثال تم زيادة القدره الاستيعابية للمستشفي و اعادة هيكلتها لتشمل عدد اكبر من المرضى خصوصا بقسم رعايه النساء الذي سيصبح استيعابه ١٠ اسر بعدما كان ٥ أسر.

كمان رعاية قسم الإطفال هيزيد استيعابه من ٣ أسر الي ٧ أسر، بالاضافه الي قسم الحضانات الذي بيضم دلوقتي حوالي ٢٠ حضانه، و شمل التطويرايضا بنك الدم الذي اصبح بيخدم عددأكبرمن المرض.

كما تم ادخال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورمحمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و الجدير بالذكر انها مجانيه بالكامل بداية من الكشف و المتابعه وصولا بالتحاليل والاشعات و العمليات اذا استلزم الامر، كمان تم اضافه قسم أورام النساء و الذي بالفعل بدأ باستقبال حاله أقل مايقال عنها خطيره ومنها مثلا مريضه تعاني من وجود ورم خبيث منتشر في الرحم وزنه ٢٢ كيلو و كان ملتصق بالامعاء و المثانه

لكن الحمد لله تم التعامل معها باحترافية شديدة وتم استئصال الورم بالكامل دون الاضرار بأجهزه الجسم الملتصقة و تماثلت المريضة للشفاء التام في وقت وجيز.

كما تلاحظ لدي تطبيق برتوكولات و تدابير وقائيه لمكافحة العدوي بكل صرامه، و إتخاذ إجراءات أخرى لتقليل الزحام بالمستشفى و تنفيذ التباعد الاجتماعي المطلوب.

كما انه لولا دعم الهيئة الدائم بقيادة الاستاذ الدكتور محمدفوزي السودة لما كان هناك احياء لمستشفي الجلاء من جديد.

كما ان الهيئة دائما بتحرص علي التوأمة بين وحداتها للوصول الي الافادة القصوي وعلي سبيل المثال تلاحظ لدي مؤخرا تم عمل توأمة بين مستشفي الجلاء ومعهد القلب و معهد الرمد و مستشفي المطريه لعمل عمليات مشتركه و للكشف علي المرضي، و مثال لذلك عملية تصحيح انسدادالأنف لطفل مؤخرا و دامكنش موجود قبل كده، وهذه التوأمة لاتقتصر

فقط علي المجال التنفيذي و لكن تشمل ايضا المجال العلمي عن طريق عمل محاضرات و مناظرات علمية مشتركة بين وحدات الهيئة المختلفة حرصاعلي الدورالتعليمي الذي يعد اهم مبادىء انشاء هيئه المستشفيات و المعاهد التعليميه.





*سيد طه فايز القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة الوفد