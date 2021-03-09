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أخبار العالم

نداء عاجل من 140 نائبا بالكونجرس إلى إدارة بايدن بشأن إيران.. تفاصيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:38 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
وجه 140 عضوا في الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالبوا فيها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران لفرض قيود على برنامجها النووي، وأنشطتها المتعلقة بقضايا الأمن القومي.


وبحسب شبكة "إيه.بي.سي. نيوز" الأمريكية، فإن النائب الجمهوري، مايك والتز قال إنه "على الرغم من كل شيء ترونه، فإن الشراكة القائمة بين الحزبين قائمة في واشنطن بخصوص أشياء مثيرة للجدل مثل الاتفاق مع إيران"، مضيفًا: "يسعدنا أن نكون قادرين على التوافق بشأن عدد من هذه النقاط ونشجع الإدارة على احتواء سلوك إيران الخبيث".


وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الخطاب تم إرساله أيضًا إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وتم التوقيع عليه من جانب 70 نائبًا من الحزب الجمهوري، و70 نائبًا من الحزب الديمقراطي، وتشمل بعض النقاط المشتركة مع إدارة بايدن وهي الدعوة إلى إبرام اتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.


وصرح النائب الجمهوري، أنتوني براون: "نشجع الإدارة على البحث عن كيفية التوفيق بين الديمقراطيين والجمهوريين معًا حول قضية يجب أن توحدنا للتصدي للخطر الذي تمثله إيران".
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