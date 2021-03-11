عمرو جمال يرد على احتمالية انتقاله لـ الزمالك .. وكواليس رحيله عن الأهلي

تحدث عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لطلائع الجيش، عن رغبته في العودة لصفوف منتخب مصر، وقدرته على منافسة مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا في هجوم المنتخب.





وقال جمال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "حسام البدري يعلم إمكانياتي جيدًا هذا الموسم، وقادر على التواجد في منتخب مصر ومنافسة مصطفى محمد أو أحمد حسن كوكا، ولكن القرار في النهاية يعود للجهاز الفني ، عودتي للزمالك قرار صعب، وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر واللعب في نادي جماهيري".





وتابع: "عرض الزمالك على الأقل سيكون من العروض التي سأدرسها في هذا التوقيت، ولكن القرار سيكون صعبًا عليّ لأنني سأخسر كيان وجمهور ارتبطت بهم طوال حياتي، ولكن في النهاية سأتعامل كلاعب محترف".





واستكمل: "معجب بأداء مصطفى محمد، هو مهاجم قوي لديه الرغبة والإصرار داخل منطقة الجزاء، وهذا ما يميزه ، تجربة إعارة مصطفى محمد في الداخلية وطنطا وطلائع الجيش جعلته أقوى، وفريق الزمالك الموسم الماضي والحالي زاد من نجوميته".





وعاد للحديث عن فترة تواجده في الأهلي، قائلا: "غبت عن الملاعب لمدة عام ثم عدت من الإصابة، في ظل وجود ماليك إيفونا وعماد متعب وجون أنطوي ومحمد ناجي جدو، وكانت الفرصة صعبة وكنت أحتاج للمشاركة في مباريات كثيرة، ولذلك صممت على الخروج للإعارة، وحسام البدري ومحمود طاهر تمسكا ببقائي".





واستكمل: "أفضل مدير فني تدرب معه، خوان كارلوس جاريدو، ولكن كان ينقصه الخبرة الإفريقية، أنا أفضل مهاجم في الدوري، أشاهد كل المباريات وأراهن أن يوجد لاعب يجتهد لتطوير ذاته مثلي، وأرى نفسي واحد من أفضل المهاجمين في الدوري.





واختتم: "أصعب مدافع واجهته، كان وائل جمعة، وأفضل حارس مرمى كان محمد الشناوي، وصل لمستوى لا يتمتع به حراس كثر في أوروبا، وعبارة الحارس نصف الفريق تنطبق عليه، فهو شخصية قيادية".