رئيس لجنة الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الأهلي في المونديال

تلقى المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، اتصالا

هاتفيا من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، يطمئن فيه الأخير على فريق الأهلي واستعداداته قبل المشاركة في

بطولة العالم للأندية التي سوف تنطلق بعد غد بلقاء إنتر ميامي الأمريكي.

وعبر رئيس لجنة الشباب والرياضة عن مساندته وكل أعضاء اللجنة والجماهير المصرية للنادي الأهلي في هذه المهمة التاريخية، متمنيا أن يقدم العروض التي تليق به، ويحقق النتائج التي تسعد المصريين.

ووجه المهندس خالد مرتجي الشكر للنائب محمود حسین لاهتمامه وحرصه على التواصل مع بعثة الأهلي، والتأكيد على الوقوف خلف الفريق ولاعبيه للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.