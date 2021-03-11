أوبو تكشف عن هاتفها الخارق Find X3 Pro بتصميم فريد من الزجاج.. سعر ومواصفات

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة ضمن سلسلة فايند اكس، ويمتاز هاتف Find X3 Pro الجديد، بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة 10 بت جديدة مع معدل تحديث متكيف، إلى جانب أحدث معالجات كوالكوم من نوعSnapdragon 888.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعد الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في هاتف Oppo Find X3 Pro، هي التصميم الخلفي للجهاز والذي يضم إعدادات الكاميرا الخاصة بالهاتف تم تصنيعه من قطعة واحدة من الزجاج تتدفق بسلاسة في منحنى مستمر.









ويأتي هاتف أوبو الخارق Find X3 Pro، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD +، والتي تسمح لمعدل التحديث المتكيف بالانتقال بين 5 هرتزا و 120 هرتزا في الثانية، مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز.





ويقدم هاتف Find X3 Pro الرائد، بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية، بجهازي استشعار IMX766 من سوني، أحدهما للعدسة الرئيسية ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8، والآخر للكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، مع عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، توفر تقريب هجين بقدرة 5x ، وعدسة بدقة 3 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.









ويحتوي هاتف Oppo Find X3 Pro، على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعما شحنا لاسلكيا وهو الأول من نوعه في هذه التشكيلة، يطلق عليه AirVOOC Wireless Flash Charge ويقدم ما يصل إلى 30 وات، من خلال حامل مخصص، يمكنه شحن البطارية بالكامل من 0 إلى 100%، خلال 80 دقيقة فقط، وفقا لشركة أوبو.









ويدعم هاتف Find X3 Pro، أيضا الشحن السلكي السريع من نوع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات، والذي يشحن البطارية من 0 إلى 40%، في غصون 10 دقائق، ويتم شحنها بالكامل في حوالي 30 دقيقة.





ويتم تشغيل هاتف Oppo Find X3 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.2، المرتكزة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.





وتشمل الميزات الأخرى التي يقدمها هاتف Find X3 Pro، مكبرات صوت ستيريو معتمدة من Dolby Atmos، مع خيارات الاتصال الأخرى أحدث من بينها تقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E ومنفذ USB 3.1.





ويتوفر هاتف Oppo Find X3 Pro، بخيارين لونين هما الأسود أو الأزرق، بينما يحتوي على خيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPPDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، وسيكون متاحا اعتبارا من 30 مارس الجاري، مقابل سعر 1150 يورو (أي ما يعادل 21 ألف و500 جنيه مصري).







