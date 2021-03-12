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مرأة

مشروب صحي خارق.. فوائد شاي الماسالا وطريقة إعداده فى المنزل

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يعد شاى ماسالا من اكثر الوصفات الهندية التى تساعد فى رفع المناعة وعلاج البرد والوقاية من عدد كبير من الامراض وهو لايحتوى على أى مكونات غريبة فجميع التوابل التى يتم خلطها لعمل هذا الشاي موجودة فى مجتمعنا ونستخدمها فى اعداد الكثير من الوصفات.

اليكم اهم فوائد شاى ماسالا الهندى وطريقة اعداده فى المنزل وفقا لما جاء فى موقع " Timesofindia" .
كيف يحارب الانفلونزا ويقوي المناعة؟
تعد التوابل الهندية أكبر مصدر للعناصر الغذائية التي تساعد على حماية الجسم من جميع البكتيريا والامراض الموسمية. 
يوصف القرنفل بأنه علاج منزلي تقليدي لمحاربة أعراض الأنفلونزا والازدحام." مخاط الانف" و غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات. 
القرفة مليئة بمضادات الأكسدة ومن المعروف أنها تساعد الجسم على محاربة أنواع مختلفة من الالتهابات والحساسية .
تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للفلفل الأسود في علاج البرد والسعال كما أنه يساعد على التخلص من احتقان الصدر كما أنه غني بفيتامين سي الذي يعمل كمضاد حيوي جيد. 
أخيرًا وليس آخرًا ، عقار التولسي الذي يساعد في علاج العديد من اضطرابات الجهاز التنفسي من البرد والسعال إلى التهاب الشعب الهوائية كما تساعد خصائصه المعدلة للمناعة على تعزيز المناعة.

اليكم طريقة عمل مسحوق شاى مالاسا فى المنزل بوصفة الطاهية العالمية  الشهيرة شيلبا حيث أنها تتميز باستخدام جميع البهارات والتوابل المتاحة بسهولة ويمكنك صنعها بسهولة في المنزل. 

المكونات 

لصنع مسحوق شاي ماسالا هذا ، تحتاج إلى هيل أخضر 4 ملاعق كبيرة ، فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة ، قرنفل 2 ملعقة كبيرة ، هيل أسود 4 عدد ، قرفة 5 جم ، جوزة الطيب 1/2 قطعة ، بذور شمر 1 ملعقة كبيرة ، عرق السوس 1 ملعقة كبيرة ، أوراق تولسي 2 ملعقة كبيرة بذور تولسي 1 ملعقة كبيرة مسحوق زنجبيل جاف 3 ملاعق كبيرة.
كيفية صنع مسحوق شاي ماسالا

قم بتحميص جميع المكونات الجافة واتركها تبرد. يطحن جيدا ويخزن في جرة نظيفة وجافة. يمكن أن يستمر مسحوق شاي ماسالا هذا لمدة 4-6 أشهر.

كيفية صنع شاي ماسالا لتعزيز المناعة في المنزل
نأخذ قدرًا ونضيف 2.5 كوب ماء و 2 كوب حليب وسكر حسب الرغبة. يُغلى المزيج ويُضاف ملعقتان صغيرتان من أوراق الشاي وملعقة كبيرة من مسحوق شاي ماسالا. اطهيه لمدة 4-5 دقائق وشاي ماسالا المعزز للمناعة جاهز.
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