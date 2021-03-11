مع تقلبات الجو .. 10 أطعمة ومشروبات تساعد في تعزيز جهاز المناعة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة، حالة من تقلبات الجوية مما يعرض الكثير من الأشخاص إلي الإصابة ببعض الأمراض و بالأخص الأمراض والفيروسات المعدية مثل نزلات البرد والأنفلونزا.





وفي هذا السياق كشف موقع healthline، عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة و التصدي للأمراض.





-الحمضيات

يساعد في بناء نظام المناعة، تحتوي جميع ثمار الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي، تشمل ثمار الحمضيات جريب فروت، البرتقال، اليوسفي، الليمون، لذا فأنت بحاجة إلى فيتامين سي يوميًا للحفاظ على صحتك.





-الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على ما يقرب من 3 أضعاف كمية فيتامين سي لموجودة في برتقال، كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين، إلى جانب تعزيز نظام المناعة لديك ، قد يساعدك فيتامين سي في الحفاظ على بشرة صحية، يساعد بيتا كاروتين الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ في الحفاظ على صحة عينيك وبشرتك.





-البروكلي

مليء بالفيتامينات والمعادن معبأ بالفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، يعتبر البروكلي من أصح الخضروات التي يمكنك وضعها في طبقك.





- حليب اللوز

يحتوي على فيتامين ب 12 الذي يعزز جهاز المناعة، يحتوي حليب اللوز أيضًا على فيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية للمساعدة في حماية الخلايا من الجذور الحرة وبعضها مثل حليب اللوز الجيد ، المدعم بالكالسيوم ، من أجل صحة العظام.





-الثوم

قد يؤدي الثوم أيضًا إلى إبطاء تصلب الشرايين ، وهناك دليل ضعيف على أنه يساعد في خفض ضغط الدم، يبدو أن خصائص الثوم المعززة للمناعة تأتي من التركيز الشديد للمركبات المحتوية على الكبريت ، مثل الأليسين.





-الشاي الأخضر

يحتوي كل من الشاي الأخضر والأسود على مادة الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة، أظهرت الدراسات أن EGCG يعزز وظيفة المناعة.





- مشروب العسل والليمون

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد في دعم المناعة، كما أنه يساعد أجسامك على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية مثل الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة، لا يمكنك تخزين فيتامين سي في جسمك ، لذلك عليك التأكد من حصولك على جرعة يومية جيدة.





أضف إلى تلك الفوائد قيمة العسل دواء تقليدي منذ 8000 عام، يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، والتي من بين أشياء كثيرة قد تساعد في دعم جهاز المناعة لديك.



