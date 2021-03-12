خالد الجندي يخطب الجمعة بحضور الرئيس السيسي: المؤمن لا يهاب الأعداء.. والشهيد يصلب عوده أمام التحديات الأمنية.. ومقولة كفى الله المؤمنين شر القتال ليست آية في القرآن.. فيديو

خالد الجندي يلقي خطبة الجمعة بحضور الرئيس السيسي

الجندي: ثلاث صفات بـ القرآن محصورة في الشهداء فقط

المؤمن لا يهاب الأعداء والشهيد يصلب عوده أمام التحديات الأمنية

خالد الجندي يكشف عن أصدق مقولة عن الشهداء

ألقي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث رفع آذا الجمعة، المنشد الشاب مصطفى عاطف.

ألقي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث رفع آذا الجمعة، المنشد الشاب مصطفى عاطف.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة الحقيقية التي يجب أن يتأسى بها المؤمن في رسول الله، هي أن يحرص على العمل للآخرة وما بعد الموت، كما في قوله تعالى " لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".





وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن القرآن أكرم الشهداء إكراما خاصا، فالثلاثة أصناف الموجودة في الآية السابقة، لم يحصروا إلا في الشهداء، مشيرا إلى أن القرآن وصفهم بثلاث صفات، فالشهيد يرجوا الله، واليوم الآخر، وهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.



