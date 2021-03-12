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فن

شاهد... دينا الشربيني تظهر مع شيرين رضا عقب انفصالها عن الهضبة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:19 م
دينا الشربيني برفقه
دينا الشربيني برفقه شيرين رضا
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خالد صواف - آيه عاطف
تحظي دينا الشربيني تحظى باهتمام كبير من الجمهور بخاصة بعد وقوع الانفصال بينها وبين الفنان عمرو دياب.

وظهرت دينا الشربيني أمس في أحدى الحفلات مع الفنانه شيرين رضا و انقسمت آراء الجمهور حول حالتها النفسية بخاصة وأنها حاولت مؤخرًا أن تظهر بأسلوبها المعتاد دون أن تبدو عليها علامات الحزن أو التأثر.

وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية حيث قال معظم المتابعين أن دينا ازدادت جمالا في ظهورها الأخير .


ومن جانب آخر تواصل دينا تصوير مشاهدها في مسلسل " قصر النيل " والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وكان مسلسل قصر النيل قد واجه عدد من المشاكل بعد إصابة عدد من أفراد فريق العمل بفيروس كورونا مثل الفنان صبري فواز الذي يظهر بشخصية زوج دينا الشربيني كذلك بالنسبة للمنتج محمد محمود عبد العزيز الذي صرح عبر حسابه عن إصابته بفيروس كورونا وطلب من الجمهور الدعاء له.

الجدير بالذكر أن مسلسل قصر النيل تدور أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وذلك في إطار من التشويق والإثارة على نمط مسلسلات دينا الشربيني في السنوات الأخيرة إلا أنها أكدت أن طبيعة العمل مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل كما عبرت عن شعورها بالسعادة الكبيرة لتقديم دور في هذه الحقبة الزمنية التي تمتاز بالرقي.

يشارك في بطولة قصر النيل عدد كبير من النجوم منهم مريم الخشت، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد والفنان صلاح عبد الله، العمل من إخراج خالد مرعي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك
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