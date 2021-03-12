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برلمان

برلماني: السيدة زينب ضربت مثالا في التضحية.. والرئيس السيسي رد الجميل

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:48 م
النائب احمد محسن
النائب احمد محسن
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القسم السياسي
نعى النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، السيدة زينب مصطفى، التى كانت تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر، ووافتها المنية اليوم الجمعة، مؤكدا أنها خير مثال ونموذج للسيدة المصرية الأصيلة التي لم تتخل عن بلدها وتبرعت بما لديها من أجل هذا الوطن.

وأشاد محسن، خلال تصريحات له، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه السيدة زينب، حيث أصدر الرئيس بيانا ينعى فيه السيدة ويشكر ما قدمته لمصر، مشيرا إلى الرئيس لم ولن ينسى ما فعلوه المصريين خاصة البسطاء منهم في سبيل دعم الدولة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، إلا أنها تجاوزت جميع الأزمات بفضل وحدة وتماسك المصريين. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحاجة زينب ضربت مثالا يحتذى به في الفداء والتضحية بأغلى ما لديها وكذلك ضرب الرئيس السيسي مثالا في رد الجميل والإخلاص، داعيا جميع المصريين إلى التعلم من هذه التجربة الفريدة في العطاء والوفاء. 

يذكر أن الرئيس السيسي كتب على حسابه الرسمي:" أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر".
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