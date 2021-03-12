البحرين تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

أعلنت السلطات البحرينية اليوم، عن وصول شحنة جديدة اليوم الجمعة محملة بما مجموعه 300 ألف من تطعيم شركة (سينوفارم).





وكانت شركة طيران الخليج "الناقلة الوطنية لمملكة البحرين" أعلنت عن تشغيلها لرحلة شحن مخصصة لنقل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا من العاصمة الصينية بكين إلى البحرين.





وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها تواصل دعمها للجهود الوطنية في التصدي لهذه الجائحة من خلال استمرارية تشغيل عدد من رحلات الشحن لنقل تطعيمات فيروس كورونا، حيث قامت في العام الماضي بتشغيل رحلات الشحن من مدن مختلفة في كل من آسيا وأوروبا محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب تسييرها لعدد من رحلات تأمين عودة المواطنين البحرينيين.





كما واصلت أيضا تشغيل رحلاتها المجدولة خلال فترة الجائحة لربط المسافرين على مستوى العالم عبر مطار البحرين الدولي.







