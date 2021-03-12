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أخبار العالم

البحرين تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:05 م
طيران الخليج
طيران الخليج
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محمود نوفل
أعلنت السلطات البحرينية اليوم، عن وصول شحنة جديدة اليوم الجمعة محملة بما مجموعه 300 ألف من  تطعيم شركة (سينوفارم).

وكانت شركة طيران الخليج "الناقلة الوطنية لمملكة البحرين" أعلنت عن تشغيلها لرحلة شحن مخصصة لنقل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا من العاصمة الصينية بكين إلى البحرين.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها تواصل دعمها للجهود الوطنية في التصدي لهذه الجائحة من خلال استمرارية تشغيل عدد من رحلات الشحن لنقل تطعيمات فيروس كورونا، حيث قامت في العام الماضي بتشغيل رحلات الشحن من مدن مختلفة في كل من آسيا وأوروبا محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب تسييرها لعدد من رحلات تأمين عودة المواطنين البحرينيين. 

كما واصلت أيضا تشغيل رحلاتها المجدولة خلال فترة الجائحة لربط المسافرين على مستوى العالم عبر مطار البحرين الدولي.


وقالت شركة طيران الخليج إنها تشجع موظفيها على التسجيل لأخذ تطعيم (كوفيد-19) المتاح لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مجانًا، حيث تلقى ما نسبته أكثر من 85% من الطيارين وطواقم الضيافة في طيران الخليج التطعيم المضاد للفيروس.
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