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توك شو

أحمد كريمة: برنامج تحريك صور الموتي حرام شرعًا

السبت 13/مارس/2021 - 12:07 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حكم استخدام تطبيق "ماي هريتج" لتحريك صور الموتى، "حرام" شرعًا، متابعًا: "النبي قال عن الموتى: "إنهم أفضوا إلى ما أفضوا" لذلك الإسلام حرّم وجرّم مجرد تناول سيرهم الشخصية، لأن هذه أشياء تخصهم".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مساء اليوم الجمعة،  أن اقتحام عالم الموتى دون إذن منهم، يمثل انتهاكًا لخصوصياتهم بلا شك، لأنهم الآن في عالم الغيب، مدللًا على حديثه بقول الله تعالى: "ولا تخفُ ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا".


وتابع: "في صحيح البخاري، عندما مر النبي من قبرين وقال إنها يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة".

 
ونصح بعدم اللهث وتقليد كل ما يثار حول العالم الافتراضي، لأن النبي حذر بقوله "إياكم ومستحدثات الأمور لأن كل مستحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
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