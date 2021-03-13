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فن

عبد الباسط حمودة : طارق الشيخ ابنى وامتداد لى وأحمد سعد مستقبل الأغنية الشعبية

السبت 13/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى - محمد نحلة
قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة ان الاغنية الشعبية موجودة ولم تمت ومن الأصوات الرائعة فى الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ واحمد شيبه وبعتبر طارق الشيخ ابنى امتداد لى. 

وعن الصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا قال عبد الباسط حمودة ان حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول كده والفنان الكبير هانى شاكر قيمة وقامة. 

ووجه نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، نصيحة للمطربين الشباب بانهم لازم يحبوا بعض وان اغانى المهرجانات حالة وهوجة وموجة ، وان الكلمة الحلوة بتعلق مع الناس ، وان هانى شاكر مبدع وفنان كبير واحمد سعد هو مستقبل الأغنية الشعبية ودويتو ناجح بينهم " يا بخته"

وحل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة المواجهة الساخنة ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".

أبدع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، في غناء موال "آه يا دنيا"، على الهواء.
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