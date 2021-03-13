طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

نشر الفنان طارق الشناوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشي.

وقال "طارق"، "خبر أسعدني وأثق أنه سيسعدكم.. سيغادر الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي المستشفي الأسبوع المقبل، ويعود لبرنامجه التاسعة مطلع الشهر المقبل".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضى، وخضع لبروتوكول العلاج المنزلى، قبل أن تتدهور الحالة ويتم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضي.





وقال في رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".





وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري وائل الإبراشي ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.