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فن

شاهد.. تامر حسنى فى أحدث صور من كواليس كليب "غنى وسمعنى"

السبت 13/مارس/2021 - 05:44 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد بدران


نشر النجم تامر حسني، عدة صور من كواليس كليب غنى وسمعنى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر تامر حسني خلال كواليس الكليب مع مجموعة من الشباب والأطفال وعلق عليها بكتابة : " من كواليس كليب غني و سمعني"

يذكر أن الفنان تامر حسنى رد  على بعض رواد السوشيال بخصوص شائعة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل ونشر صورة و كتب معلقا: "والنبى انت اللي قمر".

جدير بالذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات حول انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، ولكن بهذه الصورة ترد بسمة بوسيل على الكثير من الأخبار المنتشرة عنهما.

ويشارك الفنان تامر حسني بعمل سينمائي جديد "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر.


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