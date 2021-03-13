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أخبار البلد

السيسي : دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة

السبت 13/مارس/2021 - 07:20 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الرئيس اعرب عن خالص التهنئة الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق. 

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للسيد الرئيس على تهنئة سيادته، معربًا عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكدًا على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدمًا بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.
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