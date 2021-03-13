لن يستلمها إلا بعد تشطيبها.. محافظة كفر الشيخ تصدر بيانًا حول شقة الطبيب محمود قنيبر

أصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه، أنه لن يتم تسليم شقة الطبيب محمود سامي قنبير، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم في مايو الماضي، إلا بعد رفع كفاءتها.





وقالت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان، إن ما تم الاتفاق مع الطبيب محمود سامي قنيبر، خلال توقيع عقد الشقة التي تم تسليمها له كهدية من الدولة بموجب حق انتفاع 25 عامًا تجدد تلقائيًا بإيجار رمزي جنيه واحد، لتكون له ولأسرته.





و أضاف البيان، أن الوحدة السكنية استراحة وكيل وزارة، وأن موقع الوحدة السكنية هي التي اختارته زوجة الدكتور محمود قنيبر، لتكون قريبة من أقاربهم في ذلك المكان ، بعد عرض عدد من المواقع عليهما وتم اختيار موقع الوحدة السكنية لقربها من أقاربهم.





وتابع، وتم الاتفاق مع أحد المقاولين، لرفع كفاءة الوحدة السكنية وإعادة تشطيبها خلال 15 يومًا، قبل فرشها أيضًا من أحد المتاجر الكبرى المتخصصة في الأثاث والأجهزة الكهربائية، طبقًا لما وعد به المحافظ، خاصة أن الشقة كانت مغلقة من فترة وهي تقع بشارع متفرع من شارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.





وأشار البيان إلى أن الطبيب البطل وزوجته على علم بأن الوحدة السكنية سيتم رفع كفاءتها وهذا ما وضحه محافظ كفر الشيخ خلال استقباله للطبيب وزوجته بحضور الدكتور محمد قنيبر ابن عمه، وأنهما لن يسكنا فيها إلا بعد رفع كفاءتها وفرشها من خلال المشاركة المجتمعية.





يأتي هذا البيان ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بتسليم شقة متهالكة وفي وضع سيء للدكتور محمود سامي قنيبر، ولا تصلح للمعيشة الآدمية.



