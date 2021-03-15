حكاية أثر.. قصة منزل الست وسيلة أشهر البيوت الأثرية في منطقة الأزهر

ألقي متحف آثار الإسماعيلية ، الضوء علي منزل الست وسيلة، أحد البيوت الأثرية الذى يقع بمنطقة "الباطنية"، تحديدا في شارع "عطفة العينى" على بعد أمتار قليلة من جامع الأزهر.





وقالت إدارة متحف آثار الإسماعيلية القومي، أنشئ منزل الست وسيلة، عام 1646م، حيث قام الأَخَوان عبد الحق ولطفي أولاد محمد الكناني ببناء المنزل، ثم أخذت ملكية البيت في الإنتقال حتى عاشت به الست وسيلة، وكانت الست وسيلة هى آخر من سكنه، ولذلك عرف بإسمها ونسب إليها.





أشارت إدارة متحف الإسماعيلية، إلي تصميم البيت كمعظم البيوت الإسلامية القديمة التي كانت تسعى إلى الحفاظ على الخصوصية، مدخله منكسر، ثم يفتح بعد ذلك على الصحن أو الحوش والذي يحوى «الحواصل» أو الحجرات التي كانت تمثل مرافق المنزل.

واستخدمت كمخازن للحبوب، واسطبل خيل، وطاحونة، وحجرة للخدم، ومندرة، ويمتاز البيت بوجود قبتين مثمنتي الشكل، يعلوهما غطاء هرمي ووظيفتهما الإضاءة والإنارة، وظل البيت لمدة طويلة يعاني من الإهمال حتى صدر قرار عام 2005 بترميمه.





وتحرص إدارة المتحف علي نشر التثقيف الأثري بين المواطنين، من خلال إلقاء الضوء علي بعض الأماكن والقطع الأثرية المختلفة.





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