في اليوم الأول للدراسة بالإسماعيلية.. غاب الطلاب وحضر أولياء الأمور

شهدت مدارس محافظة الإسماعيلية، إقبالا ضعيفا في اليوم الأول من الترم الثاني للعام الدراسي 2021.





وفي مراكز الإسماعيلية، تغيب عدد كبير من الطلاب بصفوف النقل الاساسية، حيث رصد الموقع، خلو تام لبعض الفصول بالمدارس من الطلاب، و حرص بعض أولياء الأمور ، علي الحضور بالمدارس، لدفع المصروفات الدراسية، وتوقيع إقرار رغبتهم في عدم حضور أبنائهم مع انتظام الفصل الدراسي الثاني.





وفي مدينة الإسماعيلية، اختفى الطلبة من الشوارع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد.









وأنهت مدارس الإسماعيلية، أعمال تعقيم المدارس علي كافة أنحاء المحافظة استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.





وشهدت مدارس المحافظة علي مدار اليومين الماضيين إجراءات مكثفة من التعقيم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





ونبه الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية علي ضرورة تعقيم كافة الفصول استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.





ونبه عجلان، علي جميع مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ علي حياة الطلاب.





من جانبه أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، أن المحافظة تتابع عن كثب إجراءات التعقيم في المدارس تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، أعمال تعقيم مكثفة خلال إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول الي علي مدار الاسبوعين الماضيين.





وأكد الدكتور طه عجلان، أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات علي مدار أيام الامتحانات.





ومن المفترض أن يجري مدير تعليم الإسماعيلية جولة تفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس وقياس نسبة الحضور في اليوم الأول.