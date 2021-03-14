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محافظات

افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:56 ص
افتتاح أعمال تطوير
افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
 افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام، بتكلفة تبلغ 3 ملايين جنيه، في حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمي، مدير مستشفى رأس التين العام.

وقال "الشريف" إن هذه الأعمال تأتي بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

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وفي الأسبوع الماضي، افتتح محافظ الإسكندرية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ومحمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.
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