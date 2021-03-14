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حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل قطار قصب السكر بجنوب الأقصر

الأحد 14/مارس/2021 - 03:48 م
حريق
حريق
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شمس يونس
نشب حريق، اليوم الأحد، بقطار نقل قصب السكر أثناء نقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت، جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد شريف النحاس مدير الحماية، يفيد بورود بلاغ عن نشوب الحريق في عربات قطار القصب الذي ينقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت.

وأنتقل علي الفور لمكان الحريق كلًا من المقدم عبد العزيز نايخ مأمور مركز شرطة أرمنت، والمقدم أحمد المراغي رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد خيري، والنقيب محمد ألفي، والملازم أول محمد عبد التواب، وضباط وحدة الحماية المدنية بأرمنت.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في إحدى عربات قطار القصب الذي ينقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت، وأسفر الحريق عن تلف المحصول وعددًا من العربات، دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .
السيطرة على حريق هائل داخل قطار قصب السكر بجنوب الأقصر
السيطرة على حريق هائل داخل قطار قصب السكر بجنوب الأقصر
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