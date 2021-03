وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الفرنسي أزمة شرق المتوسط

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أزمة شرق المتوسط وأكدا ضرورة إيجاد حل جذري لها، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "بلينكن ناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا، واتفقا على ضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسي".

بدوره قال بلينكن في تغريدة على تويتر "ناقشت مع الوزير لودريان التزاماتنا في التحالف الأطلسي والحاجة إلى إيجاد مسار مشترك للمضي قدما في ملفات روسيا وإيران والصين وليبيا وشرق البحر المتوسط".

French Foreign Minister @JY_LeDrian and I discussed our commitment to the Transatlantic Alliance and the need to find a common path forward with Russia, Iran, China, Libya, and the Eastern Mediterranean.