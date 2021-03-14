اعتدنا أن نلقي بذور التفاح فهل هي ضارة أم مفيدة؟

بذور التفاح سامة بكميات زائدة، ولها فوائد عظيمة بكميات قليلة؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية والأضرار لتناول بذور التفاح.





تشمل فوائد بذور التفاح بكميات قليلة ما يلي:

1. تنشط الجهاز الهضمي وتعمل كمليّن طبيعيّ للمعدة والأمعاء، وتساعد على الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائيّة.

2. تقوّي المناعة في جسم الإنسان، وتحمي الجسم من الكثير من الأمراض وذلك بسبب وجود فيتامين C فيها.

3. تحمي الجسم من الأورام السرطانيّة نظرًا لوجود مواد مضادة للأكسدة فيها.

4. تحافظ على مستويات السكر في الدم وتمنع ارتفاع السكر في الدم.

5. تخفض الكولسترول الضار في الدم وتحرق الدهون في الجسم.

6. تنظّف الكبد من السموم.

7. تحمي من مرض الساد.





يجب الحرص كلّ الحرص من بذور التفاح وذلك حتى نحصل على فوائدها العظيمة ونتجنب أضرارها الخطيرة، حيث تحوي البذور على مقدار ضئيل جدًا من مادّة السيانيد شديدة السمّية؛ ولكن لضآلتها في البذور لا تؤثّر على صحة الإنسان، ولذلك يجب عدم تناول كميات كبيرة منها؛ على ألا تمضغ أو تطحن، ولكن تبلع كاملة،

بذور تفاحة واحدة تكفي للحصول على الفوائد وتجنب الأضرار







