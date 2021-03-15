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أخبار العالم

ثلاث هزات أرضية تضرب غرب إيران

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

ضربت ثلاث هزات أرضية، فجر اليوم الاثنين، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران.

وقال قائمقام المدينة علي تاتار، إن ثلاث هزات أرضية بقوة 4.1 و3.9  و3.7 درجة على مقيارس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين، قصر شيرين.

وأضاف تاتار، كانت أقوى الهزات تلك التي بلغت قوتها 4.1 درجة ووقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض في الساعة 2:21 فجرا حسب التوقيت المحلي.

وتابع "كما حدثت هزة أرضية في الساعة 1: 6 و 1:22 فجر اليوم بقوة 3.7 درجة على عمق 10 كيلومترات و3.9 درجة على عمق 8 كيلومترات.

وأوضح قائمقام قصر شيرين، أن مركز هذه الهزات الأرضية كان في مدينة خانقين شرق العراق على الجانب الآخر من الحدود المشتركة، مضيفا "لحسن الحظ لم تتسبب هذه الهزات الأرضية بوقوع أية خسائر بشرية أو مادية".

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