زياد السويفى يكتب: حتى لا ننسى.. كأن لم تغن بالأمس









عشر سنوات على الحرب في سوريا.. عقد من الزمن مر على سوريا الهادئة المستقرة فعادت كأن لم تغن بالأمس..

10 سنوات في خراب ودمار ودماء وفرقة..

هاجر أهلها.. ولولا أنهم أخرجوهم منها ما خرجوا..

ماذا قدمت الحرب لسوريا؟

وبماذا عاد المختلفون؟

مخططات خارجية تنفذ على أكمل وجه لانهيار المنطقة والدولة.

ثروات ضائعة.. وطوائف متصارعة..

وشعب يبحث عن أمن مفقود..

يعيش قسوة جائحة عالمية..

وتبعات حرب أهلية...

ضحاياها من الشهداء ١٨٠ ألف... وضحاياها من اللاجئين ٦ مليون إنسان...

وتكلفة إعادة إعمار ذلك الوطن ٤٠٠ مليار دولار...

إنها مأساة إنسانية تعيشها سوريا بين اقتصاد يئن وأطفال يبكون..

فلا يشعر بنعمة الأمن إلا من فقدها..





فنحمد الله على نعمة الأمن والأمان..

نحمد الله على نعمة الجيش المترابط العريق الذي انحاز للوطن ..فانضبط وما انقسم..

وأعلى قيمة الوطنية وما تمرد ولا شرد.. دافع بكل قطرة دم من أبطاله للحفاظ على الهوية المصرية والوطن حتى رسم الصورة الجميلة للوطن.

ويارب تعود سوريا وليبيا والعراق والصومال واليمن ولبنان والسودان إلى أرض الوطن..